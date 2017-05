Wesel. Bei einer Hausdurchsuchung in Neukirchen-Vluyn hat die Polizei gefährliche Flüssigkeiten entdeckt, die möglicherweise zum Bau von Sprengsätzen geeignet sein könnten. Der Fund bei dem 24-Jährigen wurde im Zuge von Diebstahl- und Einbruchsermittlungen gemacht, sagte ein Sprecher der Kreispolizei Wesel am Donnerstag. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Inzwischen werde gegen mindestens einen weiteren Verdächtigen ermittelt, teilte die Behörde am Donnerstagnachmittag mit. Es habe noch weitere Durchsuchungen gegeben. Diese seien in Kamp-Lintfort erfolgt.

Einen Bericht der «Bild»-Zeitung, wonach es sich bei einem der Verdächtigen um einen Islamisten handelt, bestätigte die Polizei nicht.

Die Polizeiaktion in Neukirchen-Vluyn hatte am Vortag stattgefunden. Hinweise auf Verbindungen des Mannes zu Terrornetzwerken gebe es nicht. Möglicherweise werde aber der Staatsschutz eingeschaltet. Weitere Details nannte der Polizeisprecher zunächst nicht. Er kündigte eine gemeinsame Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft an. dpa