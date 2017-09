Höxter. Das sogenannte Horrorhaus von Höxter, in dem Frauen jahrelang von einem Ehepaar misshandelt worden sein sollen, ist in jüngster Zeit für eine Drogenplantage genutzt worden. Mehr als tausend Cannabispflanzen stellte die Polizei gestern in dem Gebäude sicher. Die Polizei sei nach Ermittlungen im Drogenmilieu auf die Plantage gestoßen, sagte ein Sprecher. Die Plantage soll von mindestens fünf Personen aufgebaut worden sein. Zwölf Personen wurden festgenommen – darunter auch Frauen, die als Erntehelferinnen gearbeitet haben sollen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist vermutlich ein 42-jähriger Türke aus den Niederlanden Kopf der Bande. lnw

Solingen. Der Verband Lokaler Rundfunk in NRW (VLR) hat einen neuen Vorsitzenden: Horst Bongardt wurde an die Spitze des achtköpfigen Gremiums gewählt. Der 76-Jährige ist seit 2011 bereits stellvertretender Vorsitzender des Verbands und gleichzeitig Vorsitzender der Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im rheinisch-bergischen Kreis, Radio Berg. Bongardt löst Fritz-Joachim Kock (80) ab, der nicht erneut kandidierte. Der VLR vertritt die Interessen der Veranstaltergemeinschaften im nordrhein-westfälischen Lokalfunk. nel

Detmold. Zwei mit Schusswaffen bewaffnete Männer haben eine Spielhalle in Detmold überfallen. Nach Polizeiangaben kamen die schwarz gekleideten und maskierten Täter am Dienstag kurz vor Mitternacht und bedrohten die Kassiererin. Sie händigte den Räubern das geforderte Geld aus. Dabei habe es sich um einen dreistelligen Betrag gehandelt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Fahndung nach den Tätern läuft. Sie flüchteten in Richtung Bahnhof. lnw

Münster. Die Staatsanwaltschaft Münster hat im Prozess um den Mord an einer Flüchtlingshelferin aus Ahaus eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Der angeklagte Asylbewerber aus Nigeria soll die Studentin im Februar aus Eifersucht brutal erstochen haben. Die 22-Jährige hatte demnach keine Chance. Der 28-Jährige soll die Frau nach einer kurzen Beziehung für sich beansprucht haben. Im Prozess vor dem Schwurgericht Münster hatte er zu den Vorwürfen geschwiegen. Zudem beantragte die Staatsanwaltschaft gestern, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Damit wäre die vorzeitige Entlassung auf Bewährung nach 15 Jahren ausgeschlossen. lnw