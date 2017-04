BVB-Anschlag: Das angebliche islamistische Bekennerschreiben im Wortlaut

Dortmund. Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist in der Nähe des Tatortes ein mögliches Bekennerschreiben mit islamistischem Hintergrund gefunden worden. Die Behörden prüfen seine Echtheit. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Das eine Seite lange Schreiben ist nicht handschriftlich, sondern offenbar am Computer geschrieben. In Ermittlerkreisen wird es als für die Islamisten-Szene ungewöhnlich bezeichnet. Auf dem Schreiben fehlten beispielsweise Symbole der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), erfuhr die Deutsche Presse-Agentur als Begründung. Zudem sei das Vorgehen der Täter im Vergleich zu früheren Angriffen mit IS-Bezug untypisch.

Anbei der Wortlaut:

"Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen,



12 ungläubige würden von unseren Gesegneten Brüder in Deutschland getötet. Aber anscheinend scherst du dich Merkel nicht um deinen kleinen dreckigen Untertanen. Deine Tornados fliegen immer noch über dem Boden des Kalifats, um Muslime zu Ermorden. Jedoch wir bleiben standhaft durch die Gnade Allahs.



Ab sofort stehen alle ungläubigen Schauspieler, Sänger, Sportler und Sämtliche prominente in Deutschland und anderen Kreuzfahrer-Nationen auf Todesliste des Islamischen Staates.



Und das solange die folgenden Forderungen nicht erfüllt werden:



- Tornados aus Syrien abziehen.



- Ramstein Air Base muss geschlossen werden."