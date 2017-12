Düsseldorf. Dass die Fast-Food-Ketten Burgerking und McDonald's seit der Gründungszeit Erzrivalen sind, ist allgemein bekannt. Passend zum Fest der Liebe hat Burger King den alten Konflikt mit einem besonders fiesen Weihnachtsgeschenk neu entfacht.

Mit viel Aufwand, einem pompösen Feuerwerk und einem Mitarbeiterchor in der Hinterhand karrte der "King" persönlich einen Flame-Grill vor eine US-Filiale des ewigen Mitbewerbers. Der Hintergedanke: Damit sollten auch die McDonald's-Mitarbeiter endlich in den Genuss eines "perfekten" Burgers kommen. "Denn der perfekte Burger wird auf einem echten Flame-Grill zubereitet", so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

"Mit der Aktion wollen wir in der besinnlichen Vorweihnachtszeit einen Schritt auf unseren Mitbewerber zugehen und ihm damit - wie bereits unseren Gästen - zeigen, was echter Geschmack ist und wie gut auf offener Flamme gegrillte Burger schmecken", sagt King-Sprecherin Heidi Hartmann über die Aktion. Ein fieser Seitenhieb gegen den Konkurrenten mit dem gelben M.

Aber was sagt McDonald's eigentlich zu der Provokation? Bislang hat sich das Unternehmen noch nicht zum dem Geschenk geäußert. Allerdings sollte die Fast-Food-Kette gewarnt sein: Gerüchten zufolge plant Burger King auch ähnliche Aktion auch in Deutschland. red

Die Weihnachtsaktion von Burger King im Video