Köln. Schon seit der ersten Gamescom im Jahr 2009 ist die Bundeswehr mit einem Stand auf der Messe vertreten. Der Messeauftritt wird von einer Plakatierung im Stadtgebiet begleitet. Vor allem beim Kurznachrichtendienst Twitter sorgten die Plakate für Irritationen und rufen zum Teil scharfe Kritik hervor.

Die Kampagne

Mit Plakaten im Stil von Videospielen und den Parolen «Multiplayer at its best!» und «Mehr Open World geht nicht» wirbt die Bundeswehr für eine Karriere bei der Armee. Die Kernfrage, die in der Kampagne gestellt werde, laute: «Krieg spielen oder für den Frieden kämpfen?», sagte ein Sprecher der Bundeswehr.

Damit sollten junge Erwachsene im Umfeld der Gamescom zum Nachdenken gebracht werden, wofür sie ihre Zeit und ihre Zukunft einsetzen wollten. Die Kampagne bediene sich der Signale einer Spiele-Werbung und stelle dann die Sinnfrage: «Echte Kameradschaft statt Single-Player Modus?»

Kritik auf Twitter

Die Netzgemeinde zeigt sich mehrheitlich irritiert über die Plakate der Bundeswehr. Unter dem Tweet der Bundeswehr sammeln sich bis Donnerstagnachmittag mehr als 300 Kommentare. Twitter-Nutzer HypeYourGames schreibt beispielsweise:"Geschmacklos und respektlos gegenüber den gefallenen Soldaten ist das."

Geschmacklos und respektlos gegenüber den gefallenen Soldaten ist das. — Hype Your Games @Gamescom 🎮 (@HypeYourGames) 23. August 2018

Tim Strutzberg (@TimStrutzi) hingegen scheint die Kritik nicht zu teilen. Er erinnert an die Abschaffung der Wehrpflicht und die damit verbundene Notwendigkeit von Werbung: "Jeder der sich darüber aufregt, dass die Bundeswehr Werbung für sich macht, sollte mal darüber nachdenken, wie sie bis 2011 an ihre Leute gekommen ist und ihm das besser gefallen hat."

Darauf entgegnet ein anderer Twitter-Nutzer (@Eulenschaf), dass nicht die Tasache einer werbenden Bundeswehr, sondern diese eine spezielle Werbung problematisch sei. Er äußert den Vorwurf, dass die Kampagne nicht ausreichend durchdacht sei: "Da hat sich jemand Begriffe genommen, die halt irgendwie zur Gamescom passen und ein schickes Bild druntergelegt. Was die Bilder aussagen, ist ja nicht sooo wichtig."

Jeder der sich darüber aufregt, dass die Bundeswehr Werbung für sich macht, sollte mal darüber nachdenken, wie sie bis 2011 an ihre Leute gekommen ist und ihm das besser gefallen hat. — Tim Strutzberg (@TimStrutzi) 22. August 2018

Thorsten Freers (@thfreers) meint, dass jede Assoziation zu "Krieg spielen" keine gute PR für die Bundeswehr sei. Er schreibt: "Bitte die Werbung gleich wieder in der Versenkung verschwinden lassen. Jede Assoziation zu „Krieg spielen“ ist keine gute PR für die #Bundeswehr und einfach unangebracht. Oder gilt any publicity is good publicity?"

Bundeswehr verteidigt Werbung

Kritisiert wurde vor allem, dass die Werbeslogans mit Shooter-Spielen in Verbindung gebracht werden könnten und so der Krieg als Spiel verharmlost werde. Ein Sprecher der Bundeswehr sagte dazu am Donnerstag: «So wie andere Arbeitgeber auch wollen wir dort mit IT-affinen jungen Menschen ins Gespräch kommen und ihnen die beruflichen Chancen bei der Bundeswehr nahebringen.» dpa/nd

Das Problem ist ja nicht, dass die Bundeswehr Werbung macht. Das Problem ist diese eine spezielle Werbung. Da hat sich jemand Begriffe genommen, die halt irgendwie zur Gamescom passen und ein schickes Bild druntergelegt. Was die Bilder aussagen, ist ja nicht sooo wichtig. 🙊🙉🙈 — Vampirzaehnchen (@Eulenschaf) 23. August 2018