Auf Rezept Bundestag entscheidet über Cannabis-Zulassung

Cannabis auf Rezept - lange schien diese Idee in Deutschland undenkbar. Aber das soll sich jetzt ändern:.

Berlin. Heute will die Koalition im Bundestag ein Gesetz verabschieden, das schwerkranken Menschen den legalen Zugang zu Cannabis eröffnen soll.

Der Bundestag entscheidet über die Zulassung von Cannabis als Medizin auf Rezept. Die am Donnerstag (12.00 Uhr) abschließend beratende Gesetzesnovelle sieht vor, dass sich schwer chronisch Kranke unter bestimmten Voraussetzungen künftig auf Kassenrezept mit Medizinalhanf versorgen dürfen. Der Eigenanbau durch Patienten bleibt verboten. Mit der im März in Kraft tretenden Gesetzesänderung wird auch eine Begleitstudie begonnen, um weitere Erkenntnisse über die Wirkung von Cannabis zu gewinnen. Auf Antrag der Linksfraktion befasst sich der Bundestag am Donnerstag auch in einer aktuellen Stunde mit den jüngsten US-Truppenverlegungen nach Osteuropa (13.00 Uhr). Der Transport der schweren Kampfbrigade verlief mit logistischer Hilfe der Bundeswehr über deutsches Staatsgebiet.