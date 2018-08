16 Organisationen wenden sich gegen geplante Rodungen im Hambacher Wald – RWE verteidigt die Pläne.

Kerpen/Essen. Ein breites Bündnis aus Betroffenen, Naturschützern und kirchlichen Organisationen hat ein sofortiges „Braunkohle-Moratorium“ für Rodungen, Umsiedlungen und Abrissarbeiten im Rheinland gefordert. Während die Kohlekommission über den Kohleausstieg berate, würden mit der Zerstörung von Dörfern und Natur sowie dem Abriss von Kulturdenkmälern unumkehrbare Fakten geschaffen, heißt es in dem am Montag vorgestellten Appell an Kohlekommission und Ministerpräsidenten der Kohle-Länder. Unterschrieben ist er von 16 Organisationen.

Durch die geplanten Rodungsarbeiten von RWE im Hambacher Wald am dortigen Tagebau drohe eine Eskalation des Konflikts und eine massive Störung des sozialen Friedens, heißt es in dem Appell: „Es wird kaum zu vermitteln sein, dass in Berlin eine Kommission den Zeitplan für den Kohleausstieg neu justiert, während zeitgleich mit dem Hambacher Wald ein Symbol für eine Zukunft ohne Braunkohle zerstört wird“, heißt es in dem Appell. Der Bund für Umwelt und Naturschutz NRW (BUND) hofft auf eine rechtzeitige Entscheidung in einem Eilverfahren am Oberverwaltungsgericht Münster. Darin klagt der BUND gegen den Hauptbetriebsplan für den Tagebau Hambach und damit gegen die Rodungen, die im Herbst beginnen sollen.

RWE hingegen verteidigt die Pläne und nennt sie „zwingend erforderlich“. Ansonsten drohe letztlich die Stromerzeugung in Kraftwerken in Frage gestellt zu werden, wie aus einem Schreiben von RWE-Chef Rolf Martin Schmitz an die Vorsitzenden der Kommission hervorgeht. Es sei daher nicht möglich, „in der kommenden Rodungsperiode auf die Vorfeldfreimachung zu verzichten“. lnw