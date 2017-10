Witten. Zwei Brüder haben sich im Naherholungsgebiet Hohenstein in Nordrhein-Westfalen tief in den Schlamassel gefahren. Der jüngere Bruder sei mit seiner Freundin in der Nacht zum Mittwoch zu dem beliebten Ausflugsziel in Witten hoch über der Ruhr gefahren, teilte die Polizei mit. Auf einer aufgeweichten Wiese habe sich der 19-Jährige mit seinem Auto dann festgefahren. Der zu Hilfe gerufene vier Jahre ältere Bruder blieb bei seinem Abschleppversuch jedoch ebenfalls stecken.

Danach sollen die beiden Männer Betonplatten aus den umliegenden Gehwegen und Holzlatten aus Parkbänken gerissen haben, um ihre Autos aus dem Schlamm zu befreien. Aber auch das blieb erfolglos. Schließlich rief eine Frau die Polizei. Feuerwehrleute zogen mit schwerem Gerät beide Autos aus dem Schlamm. Damit ist die Sache für die Brüder aber noch nicht zu Ende. Die Polizisten stellten Anzeige wegen Sachbeschädigung. Hinzu kommt eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. Zur Höhe des Gesamtschadens konnte die Polizei keine Angabe machen. dpa