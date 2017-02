Breslau (dpa) - Nach dem erfolgreichen Jahr als Kulturhauptstadt will Breslau (Wroclaw) für Touristen weiter attraktiv bleiben. Die südpolnische Stadt werde 2017 Gastgeberin internationaler Ereignisse wie beispielsweise des Musikfestivals «Jazz an der Oder» oder der Europäischen Literturnacht sein.

Diese Events kündigten die Veranstalter des Kulturhauptstadtprogramms an, die weiter an der Organisation mitwirken. Der letztjährige Titel Kulturhauptstadt 2016 sei erst der Beginn von Breslaus kultureller Blüte gewesen, hieß es. Das Programm zog demnach mehr als fünf Millionen Besucher in die polnische Stadt an der Oder, in der mehr als 2000 Events aus den Bereichen Architektur, Film, Literatur, Musik, Oper, Kunst und Theater stattfanden.

Das Interesse an Breslau bleibt auch von deutscher Seite ungebrochen. So wird der 2016 eigens eingerichtete «Kulturzug» aus Berlin weiter nach Polen rollen. Die Verbindung war eigentlich nur an Wochenenden und Feiertagen im Sommer geplant und wurde wegen des hohen Zuspruchs verlängert. Den Zug nutzten bereits rund 20 000 Menschen.