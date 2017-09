Ein normaler Brand am Gebäude der Zeugen Jehovas in Menden hat sich am Montagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr entwickelt. Die Rettungskräfte gehen von Brandstiftung aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr erklärte.

Das Feuer war über Notruf in der Feuerwehrwache gemeldet worden. Vort Ort trafen die Feuerwehrmänner auf mehrere kleine Brände, die um das Gebäude herum gelegt worden waren. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Dabei entdeckten die Rettungskräfte ein weißes Pulver, das im Bereich des Hauses verstreut worden war. Sie forderten Spezialisten aus Dortmund an, die in Schutzanzügen Proben nahmen, um das Pulver zu untersuchen.

Das Gebäude der Zeugen Jehovas, der sogenannte Königreichsaal, liegt in einem Wohngebiet der sauerländischen Stadt Menden.Gleichwohl genügte es, das Gebäude abzusperren, Evakuierungen waren laut Feuerwehrsprecher nicht nötig, Menschen seien nicht verletzt worden. Die Polizei will sich erst am Dienstag äußern. (Red)