In Lemgo hat es ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft gegeben. Drei Männer wurden festgenommen. Der Staatsschutz ermittelt.

Lemgo. Nach einem Feuer am frühen Freitag in einer Flüchtlingsunterkunft im ostwestfälischen Lemgo hat die Polizei drei mutmaßliche Brandstifter festgenommen. «Es sind Männer», bestätigte Oberstaatsanwalt Christopher Imig am Freitag. «Die Personen wurden im Nahbereich der Unterkunft angetroffen», ergänzte eine Sprecherin der Polizei Bielefeld am Freitag. Weitere Informationen zu den Tatverdächtigen wollten Staatsanwaltschaft und Polizei noch nicht mitteilen. Sie sollen im Laufe des heutigen Tages vernommen werden. Wegen eines möglicherweise fremdenfeindlichen Hintergrunds ist der Staatsschutz eingeschaltet.

Der Brand brach nach Angaben von Oberstaatsanwalt Imig zwischen 1.15 und 1.30 Uhr in einem früheren Hotel aus, das nun als Flüchtlingsunterkunft dient. «Der Brand konnte relativ leicht gelöscht werden», sagte eine Sprecherin der Polizei Bielefeld. Nach Angaben des leitenden Oberstaatsanwalts Achim Walter wurde das Feuer im Zentrum von Lemgo von einem Passanten entdeckt. «Ob der Passant auch in der Flüchtlingsunterkunft wohnt oder zufällig vorbeigekommen ist, ist noch unklar», sagte Walter. dpa