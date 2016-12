Brand auf Yacht in Italien: Drei Deutsche tot?

Rom. Nach einem Brand auf einer Yacht an der italienischen Riviera befürchten Rettungskräfte laut Medienberichten den Tod von drei Deutschen. Es werde vermutet, dass ein Paar und ein Mann bei dem Brand ums Leben gekommen seien, berichteten die Zeitung "La Repubblica" sowie andere italienische Medien unter Berufung auf Rettungskräfte vor Ort.



Die örtliche Feuerwehr teilte über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit, das rauchende Schiffswrack werde nach "potentiell Vermissten" abgesucht. Das Feuer war den Berichten zufolge am frühen Donnerstagmorgen im Yachthafen Marina di Loano in der Nähe von Finale Ligure ausgebrochen.



Der mutmaßlichen Frau des vermissten Mannes war es offenbar gelungen, von dem brennenden Schiff ins Wasser zu springen. Sie sei gerettet und ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur AGI. Die etwa 50 Jahre alte Frau habe einen Schock erlitten, sei aber nicht ernsthaft verletzt. Mehrere Medien berichteten, die Gerettete sei die Schwester der vermissten Frau. (AFP)



Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, bei der Yacht habe es sich um ein 22 Meter langes Schiff gehandelt, das unter deutscher Flagge fuhr und den Namen "Southern Comfort" trug. Es habe seit einem Jahr im Hafen von Loano gelegen. Der Ort befindet sich zwischen dem norditalienischen Genua und der französischen Grenze.