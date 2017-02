Düsseldorf. Beamte des Polizeipräsidiums Bonn haben in Burgthann bei Nürnberg ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistengruppe Junud al-Sham festgenommen. Der 31-jährige Pascal O. soll der Gruppierung von Dezember 2013 bis Januar 2014 in Syrien angehört haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Mittwoch mitteilte. In dem Bürgerkriegsland soll er unter anderem eine Waffenausbildung erhalten und Wachdienste für die Dschihadistengruppe geleistet haben.

O. wurde den Angaben zufolge am Dienstag festgenommen und sollte am Mittwoch dem Haftrichter beim Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf vorgeführt werden. Im Zuge der Festnahme durchsuchten Beamte zudem Räumlichkeiten des Beschuldigten in Bonn und Neuwied.

Das OLG Düsseldorf hatte auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft gegen den Beschuldigten einen Haftbefehl wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erlassen. rh/cfm/AFP