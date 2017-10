Duisburg. In Duisburg-Kaßlerfeld wurde am Donnerstag eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe entdeckt. Laut Angaben der Stadtverwaltung soll der Blindgänger noch am Abend entschärft werden. Einige Autobahnen werden während der Entschärfung gesperrt.

Von der Sperrung betroffen ist das Autobahnkreuz Duisburg mit der A59 und Teile der A40 sowie die Schifffahrt auf der Ruhr. Die Entschärfung ist für heute 20 Uhr vorgesehen. Menschen sind aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen sein. Alle Sperren rund um die Zonen greifen voraussichtlich ab 19 Uhr.

