Aachen. Ein 59-jähriger BMW-Fahrer ist mit seinem Fahrzeug am Freitagnachmittag mit hoher Geschwindigkeit auf einen Renault am Stauende auf der A 4 gekracht. Der 71-jährige Fahrer des Renaults stirbt an den Folgen der Verletzungen.

Der 71-Jährige hatte im "Stop-and-go"-Verkehr auf der Fahrbahn Richtung Köln zwischen der Anschlussstelle Aachen - Zentrum und dem Kreuz Aachen sein Fahrzeug angehalten. Als der BMW in sein Auto kracht, wurde dieser auf den vor ihm stehenden Volkswagen eines 23-jährigen Mannes geschoben. Der Renault-Fahrer wurde dadurch in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten das den Mann aus dem Autowrack. Rettungskräfte brachten den 71-Jährigen in eine Klinik, wo er an seinen Verletzungen erlag, teilte die Polizei mit.

Mit dem Unfallverursacher (59) wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Der BMW und der ebenfalls schwerbeschädigte Renault wurden sichergestellt. Über die Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Die Fahrbahn Richtung Köln zwischen Aachen-Zentrum und dem Kreuz Aachen war bis ungefähr 20:05 Uhr gesperrt.