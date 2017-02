Heute früh und am Vormittag ist es zunächst meist stark bewölkt bis bedeckt und ein Regengebiet zieht vom Rheinland Richtung Westfalen. Nachfolgend lockert die Bewölkung von Westen her auf, in Ostwestfalen können sich jedoch noch bis zum Abend die dichten Regenwolken halten. Die Temperatur steigt auf sehr milde 8 bis 13 Grad, im Bergland werden um 7 Grad erreicht. Der überwiegend mäßige Wind kommt aus Südost bis Süd. In der Nacht zum Samstag setzen sich die Auflockerungen ostwärts fort und es bleibt meist trocken. Die Temperatur sinkt auf Tiefstwerte zwischen 5 und 1 Grad. Der südliche Wind nimmt etwas zu und weht dann vor allem im Bergland stark böig.

Am Samstag ist es zunächst überwiegend heiter. Von der Eifel über das Rothaargebirge bis zur Warburger Börde hält sich bereits dichtere Bewölkung, die sich im weiteren Tagesverlauf nordostwärts ausbreitet. Dabei fällt etwas Regen, lediglich in Ostwestfalen bleibt es bis zum Abend noch trocken. Die Temperatur erreicht 7 bis 10 Grad, in höheren Lagen um 5 Grad. Der Wind weht meist mäßig aus Südost bis Ost und frischt im Bergland teils stark böig auf. In der Nacht zum Sonntag gibt es aus überwiegend starker Bewölkung in ganz NRW weiteren Regen. In den Hochlagen kann teilweise auch Schnee fallen. Die Minimumtemperatur liegt zwischen 4 und 0 Grad, in den Hochlagen des Rothaargebirges bei -1 Grad. Im höheren Bergland kann örtlich Glätte durch Überfrieren oder leichten Schneefall auftreten.

Am Sonntag ist es stark bewölkt. Zeitweise fällt Regen, oberhalb von 600 m Schnee. Auf den höchsten Lagen erreicht die Temperatur nur 0 bis 2, in tiefen Lagen 6 bis 9 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig saus Südost bis Süd. In der Nacht zu Montag bleibt es bewölkt, die Niederschläge klingen ab. Die Temperatur sinkt auf 3 bis 0, im Bergland bis auf -3 Grad. Im Flachland tritt gebietsweise, im Bergland verbreitet tritt Glätte durch Überfrieren von Feuchte oder durch Schnee auf. DWD