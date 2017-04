Heute früh und im weiteren Tagesverlauf ist es meist stark bewölkt bis bedeckt. Kurze Auflockerungen sind selten. Zeitweise kann leichter Sprühregen fallen, meist bleibt es aber trocken. Die Temperatur erreicht 10 bis 14 Grad, im Bergland 8 bis 11 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Samstag bleibt es meist stark bewölkt. Nur vereinzelt kann die Bewölkung etwas auflockern, dann ist örtlich Nebel möglich. Es bleibt meist niederschlagsfrei. Die Temperatur sinkt auf 7 bis 4 Grad, im Mittelgebirge bis auf 2 Grad. Der schwache Wind weht aus meist westlichen Richtungen.

Am Samstag ist es zunächst stark bewölkt und gelegentlich kann es leichten Sprühregen geben. Im Tagesverlauf können sich von der Eifel her mehr und mehr Auflockerungen durchsetzen. Dann bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperatur erreicht im Rheinland um 15 Grad, sonst 11 bis 14 Grad. Der schwache Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag breiten sich die Auflockerungen weiter ostwärts aus und erreichen auch Ostwestfalen. Zum Morgen können sich Nebelfelder bilden. Die Temperatur sinkt auf 6 bis 3 Grad, im Bergland auf 4 bis 1 Grad. Der Wind weht anhaltend schwach aus südlichen Richtungen.

Am Sonntag dominiert nach rascher Nebelauflösung sonniges und trockenes Wetter. Die Temperatur steigt auf 19 bis 21 Grad, im Rheinland örtlich bis auf 23 Grad. Im Mittelgebirge werden 16 bis 19 Grad erreicht. Der schwache, tagsüber zeitweise mäßige Wind weht überwiegend aus Süd bis Südwest. In der Nacht zu Montag ist es zunächst klar, ehe sich am Morgen die Bewölkung von Nordwesten verdichtet. Es bleibt trocken. Die Temperatur sinkt auf 8 bis 6 Grad, im Bergland auf 6 bis 4 Grad. Der schwache bis mäßige Südwestwind dreht morgens auf West.