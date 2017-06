Bonn. Eine 94-jährige bettlägerige Frau ist in Bonn bei einem Brand in ihrer Wohnung ums Leben gekommen. Der Mitarbeiterin eines Pflegedienstes war am Montag beim Betreten der Wohnung dichter Rauch entgegengeschlagen. Sie alarmierte die Rettungskräfte, die den Schwelbrand schnell löschen konnten. Die 94-Jährige hätten die Feuerwehrleite allerdings nur noch tot in ihrem Bett gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Bonner «General-Anzeiger» hatte zuvor über den Brand berichtet. dpa