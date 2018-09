Richard Stamm wollte Informatiker werden, jetzt beschlägt der 28-Jährige Pferde. Ein jahrtausendealter Beruf, der im Reiterland NRW so modern ist wie nie zuvor.

Dormagen. Dem gescheckten älteren Pferd bereitet es sichtlich Schmerzen, als es einen Huf heben und nur noch auf drei seiner von Arthrose gequälten Beinen stehen soll. Es zieht den Fuß aus den Händen von Richard Stamm und springt mit einem schwerfälligen Satz zur Seite. Der junge Hufschmied folgt dem Wallach ganz ruhig, hebt den Huf erneut ein kleines Stück an. Wieder zuckt das Pferd vor Schmerzen zusammen und hüpft. Die Szene wiederholt sich noch fünf, sechs Mal. Dann zuckt der alte Schecke, streckt aber daraufhin ganz langsam sein Bein nach hinten aus. Stamm hält den Huf behutsam knapp über dem Boden fest, während er mit der großen Feile daran herumraspelt. „Er muss immer fünf Minuten herumspielen – und dann steht er doch“, sagt er lachend.

Der alte Schecke ist eines von mehreren hundert Pferden, die Richard Stamm betreut. Und er hat jüngst aufgrund chronischer Überarbeitung erst seinen Kundenstamm reduziert. Der Beruf des 28-jährigen Dormageners hat eine große Geschichte – die Kelten sollen schon um Christi Geburt Eisen und Nägel für ihre Pferde benutzt haben; ob Asterixheft oder Ritterfilm, der Hufschmied ist dabei. Aber in NRW, dem reiterstärksten Bundesland der Republik (laut Deutscher Reiterlicher Vereinigung gemessen an Mitgliedszahlen in Vereinen), hat er auch eine große Zukunft. „Die Schmiede haben hier alle gut zu tun“, sagt Stamm.

Trotzdem ist Richard Stamm eher zufällig zum Hufbeschlag gekommen. „Eigentlich wollte ich Informatik studieren“, erzählt er lächelnd. „Aber das war mir schnell zu langweilig.“ Wie man von Computern zu Pferdehufen kommt, ist schnell erklärt: „Indem man auf der Informatikschule eine Reiterin kennenlernt“, sagt Stamm und lächelt noch breiter.

Einfach war der Weg in den Job allerdings nicht. „Es ist offiziell kein Ausbildungsberuf mehr“, erklärt Stamm. Zwei Jahre Praktikum habe er bei einem Schmied absolvieren müssen – „ob er dir überhaupt was zahlt, ist vom Ausbilder abhängig“. Dann kosteten ihn vier Monate Lehrschmiede in der Eifel noch 5000 Euro plus die Lebenshaltungskosten vor Ort. Und schließlich war er staatlich geprüfter Hufschmied. „Das wird aber auch jedes Jahr verändert“, meint Stamm überspitzt.

Der Hufschmied ist seit den 80ern kein Handwerksberuf mehr

Tatsächlich ist laut Handwerk NRW der Schmied – ausgerechnet – kein Handwerksberuf mehr, die Betriebe wurden in den 80ern allesamt aus der Handwerksrolle gelöscht. Auch bei der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen kann man weder über Ausbildungszahlen, noch über die Abdeckung in NRW oder Durchschnittsverdienst etwas sagen. Laut einem Online-Portal für Existenzgründer ist die Zahl selbstständiger Schmiede rückläufig. Der Dormagener Schmied kann zumindest berichten, was sein Einstiegsgehalt nach der Lehrschmiede war: „quasi nix“ – und das für eine 60-Stunden-Woche. Für ihn stand rasch fest, dass er sich selbstständig machen musste.