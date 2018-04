Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3. April 2018

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3. April 2018

Menschen, die sich in der Nähe des Unternehmens befanden, geben auf Twitter an, sie hätten Schüsse gehört und sahen Menschen aus dem Gebäude laufen, berichten mehrere amerikanische Medien. Zudem tweeteten mehrere Angestellte von YouTube, dass sie am Nachmittag Schüsse gehört hätten. Die Polizei von San Bruno forderte die Menschen auf, die Gegend zu meiden.

San Bruno. In der Nähe YouTube-Zentrale in San Bruno in Kalifornien/USA sollen am Dienstagnachmittag Ortszeit Schüsse gefallen sein. Ein möglicher Schütze soll sich auf dem Campus befinden. Die näheren Umstände des Vorfalls waren noch unklar.

DEVELOPING: Officials respond to reports of possible active shooter at YouTube HQ in San Bruno, California, YouTube employees say. pic.twitter.com/5P0DqKEeCZ — 51Ə7Ə (@_ST3V3N_W) 3. April 2018

MORE: Aerial footage shows evacuees with arms raised as police respond to reports of possible active shooter at YouTube HQ in San Bruno, CA https://t.co/53I3Bb7nK2 pic.twitter.com/uyKjJ1csMI — BreakinNewz (@BreakinNewz01) 3. April 2018

MORE: Aerial footage shows evacuees with arms raised as police respond to reports of possible active shooter at YouTube HQ in San Bruno, CA https://t.co/53I3Bb7nK2 pic.twitter.com/uyKjJ1csMI — BreakinNewz (@BreakinNewz01) 3. April 2018





BREAKING: City manager of San Bruno, California, says multiple 911 calls are reporting a shooting at YouTube headquarters. — The Associated Press (@AP) 3. April 2018