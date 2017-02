Oberhausen. In einer Chemiefirma in Oberhausen ist ein Behälter mit Schwefelsäure gebrochen. Die Flüssigkeit sei am Donnerstagmorgen in ein Auffangbecken gelaufen und werde kontrolliert abgepumpt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Bei dem Unfall könne eine giftige Wolke entstanden sein. Die Polizei forderte die Menschen in Oberhausen auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Mehrere Menschen im direktem Umkreis der Firma wurden in Sicherheit gebracht. Die Polizei sperrte die Straßen rund um den Chemiebetrieb weiträumig ab. Es könne zu erheblichen Beeinträchtigung im Straßenverkehr kommen, sagte ein Polizeisprecher. Betroffen ist unter anderem die A42: Die Auffahrten Oberhausen-Buschhausen sind in beiden Richtungen gesperrt. Warum der Behälter mit der Säure aufgebrochen ist, war zunächst unklar. dpa