Noch zwei Angestellte in Sparkasse

Duisburg. Ein bewaffneter Mann hat am Donnerstagmorgen eine Bank in Duisburg überfallen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hält er sich mit zwei Angestellten in dem Gebäude auf. Die Polizei habe starke Kräfte vor dem Geldinstitut zusammengezogen, sagte ein Sprecher. Es liegt im Duisburger Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen.dpa

Weitere Informationen folgen in Kürze