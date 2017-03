Zu der Beerdigung des in Herne ermordeten neunjährigen Jaden wollen am Donnerstag auch Mitglieder der Rockergruppen «Bandidos» und «Hells Angels» kommen. «Wir werden einige Leute schicken», sagte ein Sprecher der Hells Angels am Mittwoch. Auch die Bandidos kündigten ihre Teilnahme an.

Rocker der «Bandidos» waren am Mittwoch bereits zur Trauerfeier für die beiden Mordopfer Jaden und Christopher in Herne gekommen. Der Stiefvater von Jaden ist nach Angaben des Anwalts der Familie Mitglied der «Bandidos» in Essen.

Die Einsatzkräfte bereiten sich vor, halten sich aber mit Details zurück. «Wir erwarten Angehörige von Rockergruppierungen», sagte ein Sprecher der Polizei Recklinghausen. Zur Zahl der erwarteten Rocker bei der Beerdigung machte er keine Angaben. Insgesamt rechnen die Beamten mit 500 bis 1000 Trauergästen in Herten.

Der 19 Jahre alte Marcel H. hatte in der vergangenen Woche gestanden, den neunjährigen Nachbarsjungen Jaden sowie seinen 22 Jahre alten Bekannten Christopher getötet zu haben.