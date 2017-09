Duisburg. Als zwei Brüder (26 und 34 Jahre) ihren BMW am Sonntagabend in Duisburg abstellten, hielt ein Jaguar mit vier bis fünf Personen neben ihnen. Dann eskaliert die Situation.

Die Gruppe verließ das weiße Luxusauto. Einige von ihnen schlugen dann mit Holzschlagstöcken die hinteren Scheiben und die Heckscheibe des BMWs ein. Als die Brüder daraufhin aus ihrem Auto stiegen, ging die Gruppe mit den Stöcken auf sie los, teilte die Polizei mit.

Ein aufmerksamer Anwohner, dem in der Nacht zu Sonntag auf der Hochfeldstraße Ähnliches passiert war, ging dazwischen und wurde ebenfalls angegriffen. Die Täter ließen daraufhin von den Brüdern und dem Anwohner ab und flüchteten im Jaguar in Richtung Sedanstraße. Der ältere Bruder verletzte sich ebenso wie der Anwohner am linken Arm.

Den Anwohner - einen 29 Jahre alten Mann - hatten in der Nacht zu Sonntag (24. September) um 1:20 Uhr auf der Hochfeldstraße eine Gruppe von etwa sechs Personen überfallen. Diese war in einem silbernen Mercedes Vito unterwegs. Sie hielten neben dem Mann, der zu Fuß unterwegs war und griffen ihn unvermittelt an. Danach seien die Männer wieder ins Auto gestiegen und davon gefahren.