Essen/Düsseldorf. Eine Großstörung im Bahnverkehr sorgte am Dienstagvormittag in Essen für Chaos im Bahnverkehr. Grund für die Zwischenfälle war ein Notarzteinsatz im Gleisbett zwischen Kettwig und Essen Hauptbahnhof. Die Züge aus Richtung Düsseldorf Hauptbahnhof endeten ab etwa 7:50 Uhr vorzeitig in Düsseldorf-Rath. Aus Richtung Essen Hauptbahnhof endeten die Züge in Essen-Werden. Die Deutsche Bahn hatte einen Ersatzverkehr mit zwei Bussen zwischen Essen-Werden und Düsseldorf-Rath eingerichtet.

Gegen 9:30 Uhr war der Einsatz beendet.jh