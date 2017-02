Polizisten am Unfallort.

Kamp-Lintfort. Ein junger Mann ist bei einem Motorradunfall auf der Bundesstraße 528 in Kamp-Lintfort nahe Duisburg ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Eine 35-Jährige übersah die beiden Motorradfahrer bei einem Wendemanöver mit ihrem Wagen am Dienstagabend, wie die Polizei mitteilte. Ein 28-Jähriger konnte mit seinem Motorrad nicht mehr ausweichen und prallte gegen den Wagen. Er starb noch an der Unfallstelle. Ein nachfolgender 27-Jähriger stürzte und wurde schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. dpa