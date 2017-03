Automat gesprengt: Verspätungen im Bahnverkehr

Vandalismusschäden beeinträchtigen den Zugverkehr zwischen Dortmund Hbf und Hamm(Westf).

Dortmund. Bei der Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Dortmund ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Bundespolizei wurde in der Nacht zum Dienstag wegen eines lauten Knalls zu dem Bahnhof im Stadtteil Scharnhorst gerufen, wo sie einen schwerstverletzten Mann entdeckte, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Ein Notarzt habe diesen trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen nicht mehr retten können. Im Bahnverkehr führten die Ermittlungen zu stundenlangen Behinderungen auf der Strecke Dortmund-Hamm. Erst knapp sechs Stunden nach Meldung der Sprengung konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Hier die Erstmeldung der Deutschen Bahn (Stand: 21. März 2017, 6:05 Uhr) Vandalismusschäden beeinträchtigen den Zugverkehr zwischen Dortmund Hbf und Hamm(Westf). Die Züge der Linie RE 1 und RE 6 werden zwischen Dortmund Hbf und Hamm(Westf) in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Wir haben einen Ersatzverkehr mit 4 Bussen der Firma Reimann und Breitenbach zwischen Dortmund Hbf und Hamm(Westf) für Sie eingerichtet. Die Züge der Linie RE 11 werden zwischen Essen Hbf und Kamen-Methler in beide Richtungen mit Zwischenhalt in Herne, Dortmund-Mengede und Dortmund Kurl umgeleitet. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen leider noch nicht vor.

RE 1: Aachen – Eschweiler – Düren – Horrem – Köln – Düsseldorf – Düsseldorf Flughafen – Duisburg – Essen – Bochum – Dortmund – Hamm

RE 1: Hamm – Dortmund – Bochum – Essen – Duisburg – Düsseldorf Flughafen – Düsseldorf – Köln – Horrem – Düren – Eschweiler – Aachen

RE 6: Köln/Bonn-Flughafen – Neuss – Düsseldorf – Düsseldorf Flughafen – Duisburg – Essen – Dortmund – Hamm – Bielefeld – Herford – Minden

RE 6: Minden – Herford – Bielefeld – Hamm – Dortmund – Essen – Duisburg – Düsseldorf Flughafen – Düsseldorf – Neuss – Köln/Bonn-Flughafen

RE 11: Düsseldorf – Duisburg – Essen – Dortmund – Hamm - Paderborn - Kassel RE 11: Kassel - Paderborn - Hamm – Dortmund – Essen – Duisburg – Düsseldorf

Informieren Sie sich kurz vor der Fahrt über Ihren Zug im DB-Navigator oder unter www.bahn.de/ris bzw. mobil unter http://mobile.bahn.de/ris

AFP/ull/db