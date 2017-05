Xanten. Tödlicher Unfall in Xanten-Birten. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitagvormittag an einem unbeschrankten Bahnübergang ein PKW mit einem Personenzug zusammengestoßen.

Laut Polizeibericht wurde der PKW-Fahrer durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden.Die Feuerwehr kümmerte sich auch um die Zuginsassen. Mit Bussen wurden sie weitertransportiert. Auch Notfallseelsorger kamen zum Einsatz.