Germersheim. Mit einem selbst eingebauten Blaulicht ist ein Autofahrer über die A8 gerast. Er soll zunächst am Montag in Richtung Karlsruhe unterwegs gewesen sein und mehrere Autos rechts überholt haben, wie die Polizei mitteilte. Zwischen den Abfahrten Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord habe er dann das Blaulicht eingeschaltet, das im Bereich des Kühlergrills eingebaut war. So habe er sich auf der Autobahn den Weg frei gemacht. Ein anderer Autofahrer hatte bereits zuvor die Polizei informiert und den Raser bis nach Rheinland-Pfalz verfolgt. Die Polizei Germersheim konnte ihn schließlich stellen.

Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Das Blaulicht wurde sichergestellt. dpa