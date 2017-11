Auf der A40 und A42 müssen Autofahrer wieder für mehrere Tage mehr Zeit einplanen. Fahrbahnsanierungen zwingen im zentralen Ruhrgebiet auf dem Weg Richtung Duisburg zu Umleitungen.

Gelsenkirchen. Zwei Wochen nach der A40-Teilsperrung im zentralen Ruhrgebiet in Richtung Dortmund müssen Autofahrer jetzt in der Gegenrichtung Umwege in Kauf nehmen. Von diesem Donnerstagabend (22 Uhr) bis Montagmorgen (5 Uhr) wird die Revierautobahn zwischen Essen Zentrum und Mülheim Heißen für die Erneuerung der Fahrbahndecke gesperrt. Eine Umleitung führt über die nördlich gelegene A 42, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW in Gelsenkirchen mitteilte.

Zeitgleich wird an den letzten Herbstferientagen die A42 zwischen Duisburg Baerl und dem Autobahnkreuz Duisburg-Nord in Richtung Dortmund gesperrt. In diesem Fall können Autofahrer die A 40 als Umleitungsstrecke nutzen. dpa