Zahna-Elster (dpa) - Tödliches Unglück auf der Elbe: Ein Auto hat auf einer Fähre in der Nähe von Wittenberg die Schranke durchbrochen und ist rückwärts in den Fluss gefahren. Die 65-jährige Beifahrerin rettete sich aus dem untergehenden Wagen, der 70 Jahre alte Fahrer wurde später tot geborgen. Beide stammen aus der Umgebung. Zwei Hubschrauber sowie Feuerwehrleute und Taucher waren im Einsatz. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 14 Uhr bei Zahna-Elster. Knapp vier Stunden später wurde der Wagen mit einem Kran geborgen. Der genaue Ablauf des Geschehens wird noch ermittelt.