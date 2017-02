Im Münsterland und Ruhrgebiet sterben drei Menschen bei Unfällen. In Lüdinghausen prallt ein Auto gegen einen Baum, auf der A42 bei Gelsenkirchen gerät ein Wagen unter einen Lastwagen. Die Autobahn Richtung Dortmund ist für mehrere Stunden gesperrt.

Coesfeld/Gelsenkirchen. Bei einem Zusammenprall mit einem Lastwagen auf der A42 bei Gelsenkirchen ist eine 21-Jährige ums Leben gekommen, ihr 24 Jahre alter Autofahrer wurde schwer verletzt. Nach einem Überholmanöver war der Mann zurück auf die rechte Spur gefahren und dort mit seinem Wagen unter das Heck des Sattelaufliegers geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das stark zerquetschte Auto musste am Donnerstagabend von Rettungskräften unter dem Lastwagen hervorgezogen werden. Der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, seine 21 Jahre alte Beifahrerin starb noch am Unfallort. Für die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Schalke und Bismarck für fast vier Stunden voll gesperrt.

In Lüdinghausen im Münsterland prallte ein Auto gegen einen Baum, zwei Junge Männer starben. Der 18 Jahre alte Fahrer sei mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Er war den Angaben zufolge sofort tot. Sein 17 Jahre alter Beifahrer starb nach Wiederbelebungsversuchen der Rettungskräfte am Donnerstagabend an der Unfallstelle. dpa