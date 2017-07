Paderborn. Selbst vor den Brautschuhen machte der Dieb nicht halt: Während eines Fototermins nach der Hochzeit plünderte ein Dieb in Paderborn das Auto eines Paares aus. Wie die Polizei über den Vorfall am Freitag mitteilte, kamen die Frischvermählten nach ihrem Termin auf einem Miet-Ruderboot am Freitagnachmittag zurück zu ihrem Wagen. In der Zwischenzeit hatte der Täter neben einem Paar Brautschuhe auch eine Geldbörse, Schlüssel, Handy und einen Kulturbeutel gestohlen. dpa