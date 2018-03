Der Gasometer entführt den Besucher mit spektakulären Fotos und einer riesigen Installation in die Bergwelt.

Oberhausen. Wer die Berge sehen will, fährt nicht nach Oberhausen. Eigentlich. Ab heute lohnt es sich aber doch, genau zu diesem Zweck ins Ruhrgebiet zu reisen. Im Gasometer startet nämlich die Ausstellung „Der Berg ruft“. Entlehnt ist der Titel einem Zitat des schottisch-amerikanischen Naturforschers John Muir: „Die Berge rufen, und ich muss gehen.“

Eine Mahnung vorweg: Wer in die Oberhausener Bergwelt will, sollte sich auch auf alpines Klima einstellen und sich warm anziehen. Der 117 Meter hohe Gasometer ist kein geheiztes Museum, sondern ein lausig kaltes, düsteres und dennoch spektakuläres Ausstellungsgebäude. Doch was dort zu sehen ist, lässt einen schnell das Frieren vergessen.

Wie bei den bisherigen 14 Ausstellungen im Gasometer lassen 150 großformatige Fotos den Zuschauer in eine andere Welt eintauchen. Kurator Peter Pachnicke sagt es so: „Wir erzählen von wundervollen Orten, die seit jeher die Menschen fasziniert haben. Atemberaubende Bilder, die den Betrachter in Bann ziehen und einige der beeindruckendsten und erhabensten Lebensräume unseres Planeten sichtbar machen.“

Da ist ein bedrohlich wirkendes Bild des Nanga Parbat im Westhimalaya, das erahnen lässt, warum er für Bergsteiger als besonders gefährlich gilt. Oder ein Foto wie ein Gemälde aus dem „Tal der Götter“ im US-Bundesstaat Utah, wo zuckende Blitze die dortigen Tafelberge schaurig-schön ausleuchten. Ein anderes Bild zeigt die bunten Zelte im Basislager vor dem Mount Everest – vor bedrohlicher Felswand. Auch die Schattenseiten des Bergsteigertourismus werden thematisiert. In einer Vitrine ist Müll zu sehen (von Kochgeräten bis zu Taschenlampen) den ein erboster Reinhold Messner aus der Gipfelregion des Mount Everest mitbrachte.

Ästhetik wechselt sich mit Erklärendem ab

Kunst und Wissenschaft treffen sich in dieser Ausstellung. Ästhetik wechselt sich mit Erklärendem ab. Da ist ein riesiger Stein zu sehen, der von einer Bergwiese in Berchtesgaden stammt. Warum darauf Korallenablagerungen zu finden sind, wird dem in seiner Gegenwart und ihren vermeintlichen Selbstverständlichkeiten Gefangenen so erläutert: Die Alpen, sie waren keineswegs schon immer da. Sie entstanden vor mehr als 150 Millionen Jahren, als die Erdplatten Europas und Afrikas aufeinander stießen. Der Meeresboden wurde zusammengestaucht und emporgehoben. Und so kamen die Korallen auf den Berg. Und schließlich nach Oberhausen.

Höhepunkt ist freilich wie bei jeder Schau das, was den 100 Meter hohen Luftraum des Gasometers füllt. Diesmal ist es eine monumentale Skulptur des Matterhorns (siehe Titelseite).