Offenbach/Berlin (dpa) - Deutschland steuert auf ein Sommerwochenende wie aus dem Bilderbuch zu: Temperaturen von bis zu 31 Grad und dazu Sonnenschein pur erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) rund vier Wochen vor dem kalendarischen Sommeranfang.

Während sich der Süden nach Starkregen und Gewitter auf das Sommerwetter freut, verursacht die anhaltende Trockenheit im Norden und Osten Probleme.

In vielen Regionen Brandenburgs und Niedersachsens erreichte die Waldbrandgefahr bereits die höchste Warnstufe. «In Anbetracht der extrem hohen Brandgefahr sollte alles unterlassen werden, was zu einem Brand im Wald und in der Feldflur führen könnte», teilte das brandenburgische Umweltministerium vorsorglich mit. In Niedersachsen seien die Kiefernwälder besonders anfällig, sagte ein Sprecher der Landesforsten.

Überwiegend mittlere Waldbrandgefahr herrscht aktuell in Thüringen. Dort klagen auch die Landwirte über die anhalte Trockenheit. «In ganz Thüringen fehlt Regen», sagte Thomas Grottke vom Landesbauernverband bereits am Mittwoch. Vereinzelt seien schon die ersten Trockenschäden an Getreidepflanzen sichtbar.

Viele Regionen im Südwesten spüren derweil noch die Folgen der teils heftigen Gewitter der vergangenen Tage. Am Mittwoch hatten starke Regenfälle mit Hagel in Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz für Überflutungen und gesperrte Straßen gesorgt. Auch für den Donnerstag warnte der DWD erneut vor örtlichem Starkregen.

Am Wochenende soll es dann aber auch im Südwesten und am Alpenrand heiter werden. Nur vereinzelt könnten dort Schauer und Hitzegewitter den Ausflüglern einen Strich durch die Rechnung machen. «Insgesamt bleibt es aber beständig sonnig», sagte ein DWD-Meteorologe.

Vor allem am Oberrhein geht es mit den Temperaturen kräftig nach oben. Am Sonntag und Montag pendeln die Höchstwerte zwischen 24 und 31 Grad. «Rekordverdächtig ist das zwar nicht - aber die Wetterlage bleibt uns erst einmal erhalten», so der Meteorologe.

Wie lange die sommerlichen Temperaturen anhalten, sei noch unklar. Fest steht: In manch begehrtem Sonnen-Urlaubsziel in Südeuropa liegen die Temperaturen derzeit unter den Deutschland-Höchstwerten.