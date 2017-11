Auf den Bürgermeister von Altena im Sauerland, Andreas Hollstein (CDU) ist am Montagabend ein Attentat verübt worden. Am Dienstag äußert er sich zu dem Messerangriff.

Altena. Am Dienstagvormittag hat in Altena die Pressekonferenz von Bürgermeister Andreas Hollstein stattgefunden. Der CDU-Politiker hatte zunächst alle Journalisten im Ratsaal begrüßt und gleich angefügt, dass er gern hätte auf die Publicity nach der Messerattacke hatte verzichten können. "Ich bin zum Glück nur leicht verletzt worden. Ohne das Eingreifen der Menschen im Imbiss würde ich heute nicht vor Ihnen sitze. Ich bin diesen Altenaer Bürgern, die auch einen Migrationshintergrund haben, sehr dankbar." Die Angestellten und der Besitzer waren Hollstein zur Hilfe gesprungen.

Hollstein war der Mann, der ihn später angegriffen hatte, im Imbiss gleich aufgefallen, weil er ihn angestarrt hatte. Mit den Worten "Mich lassen Sie hier verdursten und holen 200.000 Menschen hierhin", hat er ihn dann angesprochen und ihn mit dem Messer angegriffen.

Hollstein hat eine 15 Zentimeter Wunde am Hals davon getragen: "Sie war aber nicht so tief und musste nur geklebt werden." Er wollte zum Tathergag mit Hinweis auf die Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Hagen nicht viel sagen. Das Krankenhaus hatte er bereits in der Nacht wieder verlassen können.

Der Attentäter ist ihm nicht bekannt, sagte der Bürgermeister auf Nachfrage eines Journalisten. Betrunken sei er nicht gewesen. Drei Männer waren nötig, ihn nach der Tat zu fixieren. "Im Punkt Kraftausübung ist er nicht beeinträchtigt gewesen", sagt Hollstein.

"Ich glaube, dass das Messer, das er in der Tasche hatte, für mich war", so Hollstein weiter, der Angst um sein Leben gehabt hatte.

Auszeichnung

Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft Die Stadt Altena mit ihrem Leitbild "Vom Flüchtling zum Altenaer Mitbürger" ist im Mai 2017 mit dem Nationalen Integrationspreis ausgezeichnet worden. In Altena hatte im Oktober 2015 ein Feuerwehrmann einen Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim verübt. Der Mann wurde sechs Jahren Haft verurteilt.

Auch am Dienstag hat er Mails bekommen, in denen die Tat für richtig gehalten wird. "Aber genau deshalb werde ich weitermachen und mich für die Menschen einsetzen, die neu hier herkommen, die bereits hier sind, die sozial Schwachen", verspricht Hollstein.

Nach der Tat wird sich der CDU-Politiker Hilfe suchen. "Ich will hier gar nicht den starken Mann markieren. Ich habe mich gestern gefühlt wie an meinem dritten Geburstag: Ich war vor einigen Jahren krebskrank und habe ein zweites Leben geschenkt bekommen, gestern ein drittes." Auf Polizeischutz wolle er aber verzichten. "So kann ich meinen Job nicht machen."

"Wenn ich mir davon nicht erhoffen würde, dass das bei einigen Menschen vielleicht etwas ändern kann, würde ich diese Aussagen heute hier nicht machen", antwortete Hollstein auf die Frage, ob er glaube, dass die Pressekonferenz etwas ändern könnte. Der Mensch, der ihn angegriffen hat, sei für ihn nicht der Täter. Der vergiftete Brunnen, von dem er getrunken hat, sei der Täter. Damit spricht er Pauschalverurteilungen von Geflüchteten an. Die Tat habe aber gezeigt, dass es auch unter in Deutschland geborenen Menschen schwarze Schafe gebe. So wie es auch unter den Menschen, die nach Deutschland flüchten, nicht nur gute Menschen gebe.