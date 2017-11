Altena. Auf den Bürgermeister von Altena im Sauerland, Andreas Hollstein (CDU) ist am Montagabend ein Attentat verübt worden. Der 57-Jährige ist mit einem Messer angegriffen worden. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Hagen. «Er soll nicht schwer verletzt worden sein.» Mehr Details sollten am Dienstag mitgeteilt werden. Zuerst berichtete die WAZ in ihrer Onlineausgabe von dem Attentat.

Der 57-jährige Politiker wurde gegen 20.00 Uhr in einer Dönerbude von dem offenbar alkoholisiertem 56-jährigen Angreifer mit einem Messer attackiert. Der Angreifer kritisierte demnach die Politik des Bürgermeisters. Altena nimmt mehr Flüchtlinge auf, als es nach dem NRW-Verteilerschlüssel müsste. Nach Informationen aus dem Umfeld der Landesregierung soll es sich bei dem Täter um einen Deutschen handeln. Die Tat wird von der Landesregierung als schwere politische Straftat eingestuft.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat bei der Verleihung des NRW-Staatspreises am Montagabend von dem Attentat erfahren.