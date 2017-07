Bochum/Herne. Knapp vier Monate nach dem Doppelmord von Herne hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Marcel H. erhoben. Der zur Tatzeit 19-Jährige soll den neunjährigen Jaden und einen 22-Jährigen Bekannten umgebracht haben. Einzelheiten der Anklage wurden zunächst nicht bekannt. Die Anklage sei eingegangen und werde nun geprüft, sagte ein Sprecher des Landgerichts Bochum am Montag. Eine Zustellung an den Angeschuldigten sei aber noch nicht verfügt. Der Prozess könnte noch in diesem Sommer beginnen.

Der 19-Jährige hatte nach früheren Polizeiangaben gestanden, am 6. März den Neunjährigen Nachbarsjungen Jaden erstochen zu haben. Nach der Tat kam er unter einem Vorwand bei einem früheren Bekannten unter. Als der 22-Jährige ihn am nächsten Morgen zur Rede stellte, soll er auch ihn erstochen haben. Zwei Tage später stellte er sich der Polizei. dpa