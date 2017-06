Unterföhring. Die in Unterföhring bei München angeschossene Polizistin ist weiterhin in Lebensgefahr. «Es geht ihr unverändert schlecht», sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. «Wir können keine Entwarnung geben.» Die 26 Jahre alte Beamtin war am Morgen von einen Schuss in den Kopf getroffen worden. Ein 37 Jahre alter Randalierer hatte nach einer Schlägerei in der Flughafen-S-Bahn ihrem Streifenkollegen bei einer Rangelei die Dienstwaffe entwendet und die Polizistin mit einem Schuss lebensgefährlich verletzt. Auch zwei unbeteiligte Reisende erlitten Treffer in Arm und Bein, als der Mann das Magazin leer feuerte. dpa