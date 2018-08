Eine Würgeschlange hält Meerbusch in Atem. Der See ist gesperrt. Wenn es Mitte der Woche warm wird, beginnt die Jagd nach dem Tier.

Meerbusch. Romy Jeide lebt mit ihrer Familie im Idyll. Verkehrsberuhigte Siedlung im wohlhabenden Meerbusch, ihr Garten geht hinten raus zum Latumer See, einem einsamen Angelparadies. Und dann kommt ihr elfjähriger Sohn an diesem Donnerstag in den Sommerferien nach Hause und sagt, da draußen sei eine Anakonda. „Ich dachte, er veräppelt mich.“ Doch der rot-weiße Zaun auf dem Weg neben ihrem Haus beweist es – und der Zettel: „Eine Schlange der Gattung ,Gelbe Anakonda’ befindet sich im Gewässer“.

Romy Jeides Sohn hat das Tier nicht selbst gesehen, sondern den Großeinsatz, den die Sichtung auslöste. Die etwa zweieinhalb Meter lange Würgeschlange glitt an Anglern vorbei, die auf dem See fischen wollten. Dann aalte sie sich noch vor der Kamera eines Ordnungsamtlers in der Sonne auf einem aus dem Wasser ragenden Ast. Als der Mann aber in den See stieg und sich dem Tier, das wohl im See ausgesetzt worden war, näherte, nahm es sofort Reißaus, berichtet die Meerbuscher Ordnungsamtsleiterin Bettina Scholten. Jetzt ist der See gesperrt und die Spannung groß.

Die Schlange könnte sogar vier Meter lang werden

Der See in Latum liegt idyllisch, aber auch direkt an den Häusern.

Freitagmittag, auf einer Holzbrücke am See steht eine Reporterin vor einer Kamera. Hinter ihr liegt der See ruhig da. Ein Stück weiter führt ein Trampelpfad zum Wasser. Die Sonne kommt raus – die Schlange vorerst nicht. Es knackt im Gebüsch. Ein Mann mit Fotoapparat kommt heraus und grüßt. Früher lichtete er Schlangen im Norden von Botswana ab – dass er das mal im Norden von Meerbusch versuchen würde, hätte er nie gedacht. „Schon irre“, sagt er mit Blick auf das Wasser, „mehr als zwei Meter – und wir sind alle zu blöd, sie zu sehen.“

Ein Stück weiter steht das Gerippe einer alten Holzbrücke in der prallen Sonne. Sie müsste aus der Perspektive eines wechselwarmen Reptils wie ein perfektes Sonnendeck aussehen. Aber es ist nichts zu sehen als ein im Wind wackelndes Baden-verboten-Schild. Plötzlich zupft etwas an der Strumpfhose. Hilfe! Puh, nur ein dorniger Brombeerstrauch. Ein bisschen rappelig kann der Gedanke an eine zweieinhalb Meter lange Schlange irgendwo in der Nähe schon machen.