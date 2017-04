In Wuppertal-Ronsdorf lag am Ostermontag Schnee.

Heute fällt anfangs verbreitet Regen, in Lagen oberhalb von 300 bis 400 Metern sogar Schnee. Dort besteht Glättegefahr. Am Vormittag ziehen die Niederschläge zunächst südwärts ab, von Norden folgen bei wechselnder Bewölkung allerdings rasch Regen- und Graupelschauer, im Bergland Schneeschauer. Auch einzelne kurze Gewitter können auftreten. Die Höchsttemperatur liegt bei 8 bis 10 Grad, im Rheinland bei 10 bis 12 Grad und im Mittelgebirge bei 4 bis 7 Grad. Der Wind weht mäßig aus Nordwest.

In der Nacht zu Dienstag fällt bei wechselnder bis starker Bewölkung gebietsweiser schauerartiger Niederschlag, oberhalb von etwa 200 m meist als Schnee. Bei kräftigeren Niederschlägen ist auch bis in tiefere Lagen Schneeregen oder Schnee möglich. Die Tiefsttemperatur liegt bei 2 bis 0 Grad, im Bergland bei 0 bis -3 Grad. Verbreitet tritt Bodenfrost auf und es kann bis in tiefste Lagen werden. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord.