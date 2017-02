Menden. Wegen Amokalarms läuft in einem Berufskolleg im sauerländischen Menden ein Großeinsatz der Polizei. „Wir ermitteln derzeit, ob etwas dran ist“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmittag. Der Amokalarm sei in der Schule ausgelöst worden, die Schüler und Lehrer hätten sich darauf regelkonform verhalten. Mehr Details nannte er zunächst nicht. Mehrere Medien berichteten. dpa