Essen. Der Sommer kehrt zurück - zumindest am Wochenende: Temperaturen von bis zu 24 Grad werden in Nordrhein-Westfalen erwartet. In den kommenden Tagen weitet sich laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen ein Hochdruckgebiet von Süden aus, es bringt viel Sonne und warme Luft nach Nordrhein-Westfalen. Bereits am Freitag waren Temperaturen trotz bewölkten Himmels von bis zu 21 Grad möglich. Die Folgetage erreichen mit Unterstützung der Sonne noch ein paar Grad mehr. Aber nicht zu früh freuen: Auch das Ende des Wetterumschwungs hat der DWD angekündigt. Von Dienstag an sinken die Temperaturen langsam und auch die Wolken kommen zurück. dpa