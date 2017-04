Heute Schauer und einzelne Gewitter mit Windböen. Nachts leichter Frost und örtlich Glätte.

Heute beginnt der Tag vielerorts leicht bewölkt und trocken. Im Tagesverlauf treten bei aufkommender Quellbewölkung wiederholt Regen- und Graupelschauer, im Bergland auch Schneeschauer auf. Eine Schneedecke bildet sich aber nicht aus. Einzelne kurze Gewitter sind wahrscheinlich. Am Abend klingen die Niederschläge ab und die Bewölkung lockert auf. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 9 und 12 Grad, im Bergland 5 bis 8 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest. In der Nacht zum Donnerstag klart es vielfach auf und es ist niederschlagsfrei. Die Temperatur geht auf Werte zwischen 1 und -2 Grad, im Bergland bis auf -4 Grad zurück. In Bodennähe tritt verbreitet Frost auf. Durch das Überfrieren von Restnässe kann es stellenweise glatt werden.

Am Donnerstag hält der wechselhafte und kühle Wettercharakter mit einzelnen Regen-, Schnee- oder Graupelschauern an, wobei die Schaueraktivität gegen Abend rasch abklingt. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 9 und 13 Grad, in höheren Lagen 5 bis 9 Grad. Der Nordwestwind weht meist mäßig. In der Nacht zum Freitag fallen letzte Schauer rasch zusammen und es klart verbreitet auf. Im Laufe der Nacht zieht in der Nordwesthälfte wieder dichtere Bewölkung auf, die örtlich etwas Regen bringt. Die Temperatur geht auf +3 bis -2, im Bergland bis -4 Grad zurück. Vereinzelt kann es glatt werden. Der Nordwestwind lässt nach und dreht auf Südwest bis West.

Am Freitag fällt bei wechselnder bis starker Bewölkung zeitweise schauerartiger Regen, der sich von West nach Ost ausbreitet. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 7 Grad im höheren Bergland und 14 Grad im Rheinland. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Samstag klingen die Schauer rasch ab, lediglich in Westfalen können sie bis in die zweite Nachthälfte anhalten. Ansonsten ist es im Verlauf wolkig mit aufgelockerten Abschnitten. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 0 Grad, vor allem im höheren Bergland kann leichter Luftfrost auftreten. Zudem ist dort bei längerem Aufklaren Glätte nicht ausgeschlossen. DWD