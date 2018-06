Gnotzheim (dpa) - Sie heißen Zwiebelborsdorfer, Roter Herbstkalvill oder Kesseltaler Streifling - und sie werden von Maria Gentner liebevoll gehegt und gepflegt.

Mit ihrer «Obstarche» hat es sich die Agraringenieurin aus Mittelfranken zur Aufgabe gemacht, alte und regionale Apfel- und Birnensorten zu erhalten. «Die Bäume würde es nicht mehr geben, wenn wir sie nicht gerettet hätten», sagt die 50-Jährige. Mehr als 100 verschiedene Apfel- und Birnensorten wachsen auf ihrer 2,5 Hektar großen Wiese in Gnotzheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen - auf einer Anhöhe mit weitem Blick ins Tal.

«Diese alten Sorten sind ein Kulturgut», sagt Gentner, sie müssten daher erhalten werden. Längst sind viele Sorten unwiederbringlich verschwunden. Obstkundler gehen davon aus, dass es im 19. und 20. Jahrhundert mindestens 2000 bis 3000 Apfelsorten im deutschsprachigen Raum gab. «Dies ist aber eher die untere Grenze», sagt Jens Meyer vom Erhalternetzwerk Obstsortenvielfalt. «Es könnten auch 4000 bis 5000 Sorten gewesen sein.» Er geht davon aus, dass die Hälfte der von Pomologen - Obstbauexperten - beschriebenen Sorten verschwunden sind oder nicht mehr erkannt werden.

In Supermärkten sind nur noch etwa 15 Sorten Äpfel zu finden, die letztlich auf nur drei Sorten basieren. «Ein paar Sorten haben sich herauskristallisiert, die der Handel haben will», erklärt Zimmermann. Ein süßer, fruchtiger Geschmack, gute Erträge, Fruchtgröße und Einheitlichkeit waren ausschlaggebend. Diese Äpfel sind jedoch oft pflegeintensiv und werden auf Plantagen angebaut.

Alte Sorten wachsen dagegen meist auf Streuobstwiesen. Allein in Bayern seien in den vergangenen 50 Jahren etwa 14 der einst 20 Millionen Streuobstbäume verloren gegangen, sagt Norbert Metz vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken. «Damit sind auch in hohem Umfang Sorten verloren gegangen.» Meyer vom Erhalternetzwerk ergänzt: Historische Obstsorten seien in Deutschland je nach Region noch weit verbreitet - «allerdings vor allem in alten Bäumen, so dass die Zukunft nicht besonders rosig aussieht». In Mecklenburg zum Beispiel gebe es noch reichlich alte Bäume. «Aufgrund der Altersstruktur gehe ich aber davon aus, dass der größte Teil in 20 Jahren verschwunden ist.»

Dabei lohnt es sich aus mehreren Gründen, historische Obstsorten zu erhalten: Für Neuzüchtungen ist ein großer Genpool sinnvoll. Einige der alten Apfelsorten sind zudem weniger anfällig für Krankheiten wie Obstbaumkrebs, Mehltau oder Schorf. Niemand wisse, welche Krankheiten es künftig beim Obst gebe, sagt Alexander Zimmermann von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau. Daher könne es nützlich sein, auf alte Sorten zurückgreifen zu können. Auch der Massengeschmack könne sich ändern. «Wir testen gerade Liebhabersorten wie etwa den Berlepsch - ob die nicht auch was für den Erwerbsanbau, für die Direktvermarktung sind.»