Potsdam. AfD-Chef Alexander Gauland ist Medienberichten zufolge beim Baden in einem Potsdamer See bestohlen worden. Ein Unbekannter habe die Kleidung Gaulands entwendet, als dieser am Dienstag vergangener Woche im Heiligen See nahe seiner Potsdamer Wohnung gebadet habe, berichtete die "Märkische Allgemeine" am Dienstag. Zeugen zufolge habe der Dieb "Nazis brauchen keinen Badespaß" gerufen, bevor er verschwand.

Eine Polizeisprecherin bestätigte der Zeitung den Einsatz. Aufgrund des mutmaßlichen Ausrufs des Täters könne ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden. Deswegen habe der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, wurde die Sprecherin zitiert. jpf/cp AFP