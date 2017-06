Paris (dpa) - Ein satirisches Lied über den tödlich verunglückten spanischen Stierkämpfer Ivan Fandiño führt in Frankreich zu Debatten. Die staatliche Rundfunkaufsicht CSA habe etwa 1000 Reaktionen auf den Beitrag des Humoristen Frédéric Fromet in einer Radiosendung erhalten und eine Untersuchung begonnen. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Montag.

Ein Bulle hatte den bekannten Torero Mitte Juni im Südwesten Frankreichs mit den Hörnern aufgespießt und tödlich verletzt. In dem umstrittenen Lied heißt es unter anderem: «Du hast Dich gut auf die Hörner nehmen lassen, hättest nicht den Angeber machen müssen.» Der Unfall heizte die Kontroverse über den Stierkampf neu an, den Befürworter als Tradition und Gegner seit langem schlicht als Tierquälerei sehen.