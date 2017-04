Heute Vormittag ist es meist stark bewölkt bis bedeckt, nur vom Niederrhein bis zur Kölner Bucht kann die Wolkendecke zeitweise noch stärker auflockern und die Sonne scheint zeitweise. Es ist trocken, lediglich ganz im Norden fallen ein paar Tropfen.

Am Nachmittag breitet sich dann vom Münsterland her Regen südwärts aus. Im Süden bleibt es bis zum Abend noch niederschlagsfrei. Die Temperatur erreicht Werte zwischen 12 Grad in Ostwestfalen und bis zu 17 Grad im Rheinland, im Bergland 9 bis 11 Grad. Der Wind weht zunehmend mäßig bis frisch, am Mittag und Nachmittag in Westfalen sowie von der Eifel bis zum Niederrhein mit starken, im Bergland zeitweise auch mit stürmischen Böen aus Südwest bis West.

Abends schwächt sich der Wind rasch wieder ab. In der Nacht zu Donnerstag ist es zunächst stark bewölkt und es fällt meist leichter Regen. In der zweiten Nachthälfte hört der Regen von Norden auf und die Bewölkung lockert zeitweise auf. Die tiefsten Temperaturen liegen zwischen 8 und 5 Grad, im Bergland zwischen 6 und 3 Grad. Der Wind weht schwach aus Südwest bis West.