Heute ist es stark bewölkt und bevorzugt in der Südwesthälfte regnet es. Im Norden sind vorübergehend kurze Auflockerungen möglich. Am Abend verstärkt sich der Regen von Südwesten her. Die Temperatur erreicht 10 bis 13, im Bergland Werte um 8 Grad. Der westliche Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest bis West mit teils starken Böen im Bergland, ehe er zum Abend dann nachlässt. In der Nacht zum Mittwoch fällt aus dichter Bewölkung wieder verbreitet Regen. Die Temperatur liegt morgens bei 10 bis 6 Grad, im Bergland bei Werten um 5 Grad. Der Südwestwind weht erst mäßig, in der zweiten Nachthälfte dann wieder frisch mit starken Böen, in exponierten Gipfellagen auch mit stürmischen Böen.

Am Mittwoch ist es bedeckt und verbreitet regnet es, zum Teil auch kräftig und länger anhaltend. Die Temperatur erreicht 10 bis 13, in Hochlagen Werte um 8 Grad. Der südwestliche Wind weht mäßig bis frisch mit einzelnen starken bis stürmischen Böen. In exponierten Gipfellagen sind Sturmböen zu erwarten. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bedeckt, wobei die teils kräftigen Regenfälle weiterhin andauern. Die Temperatur geht auf 10 bis 7 Grad, im Bergland auf Werte um 5 Grad zurück. Der Südwestwind weht mäßig bis frisch, in Böen auch stark. Vor allem im Bergland sind dabei stürmische Böen möglich.

Am Donnerstag bestimmt ein Sturmtief das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Es ist stark bewölkt und weiterhin regnerisch. Am Nachmittag geht der Regen in Schauer über, die im Bergland über 700 m als Schnee fallen. Der Wind weht frisch aus Südwest bis West. Verbreitet treten Sturmböen oder schwere Sturmböen auf. Besonders in Gipfellagen sind auch einzelne orkanartige Böen nicht ausgeschlossen. Die Temperatur erreicht 10 bis 14 Grad, im Bergland 7 bis 10 Grad. In der Nacht zum Freitag treten bei starker Bewölkung weitere Schauer auf. Diese fallen in tiefen Lagen als Regen, im Bergland als Schnee. Die Temperatur sinkt auf 4 bis 2 Grad, im Bergland auf Werte um 0 Grad ab. Der Wind aus westlichen Richtungen weht anfangs frisch mit Sturmböen oder schweren Sturmböen. In der zweiten Nachthälfte lässt der Wind von Westen merklich nach. DWD