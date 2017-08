Die Sperrung der Rheinbrücke Neuenkamp hat ein Todesopfer gefordert. Ein Mann fuhr mit seinem Wagen am Donnerstagabend ungebremst in einen Stau, der sich auf der A40 gebildet hatte und starb noch an der Unfallstelle.

Moers. Die Sperrung der Rheinbrücke Neuenkamp hat ein Todesopfer gefordert. Ein Mann fuhr mit seinem Wagen am Donnerstagabend ungebremst in einen Stau, der sich auf der A40 gebildet hatte und starb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, war der 59-jährige Niederländer um 18.50 Uhr mit seinem Transporter auf der A40 in Richtung Duisburg unterwegs. Aufgrund der Sperrung der Rheinbrücke Neuenkamp staute sich der Verkehr bis in Höhe des Autobahnkreuzes Moers. Der Niederländer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr ungebremst auf einen stehenden Sattelzug auf. Dabei wurde das Führerhaus seines Fahrzeugs komplett zerstört.

Der 59-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 24 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges erlitt einen Schock. Für die Dauer der Bergung wurde die Hauptfahrbahn gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Der Gesamtschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. (Red)